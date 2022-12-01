索斯盖特谈淘汰赛：塞内加尔真的很强索斯盖特谈到了英格兰在淘汰赛中的对手塞内加尔。索斯盖特：“他们会很顽强，我看了他们9月份对阵伊朗的比赛。他们组织很好，有很多个人能力出色的球员，他们中很多人在欧洲的主要联赛中踢球。现在的期望值会上升，这很棒，因为我们希望给每一个家人一个美好的夜晚，这是我们想要的，所以我们必须处理好这个问题。”“从现在开始，我们就会研究比赛，为此做准备。