Autosalón Bratislava včera začal 28. ročník. Pre verejnosť je otvorený od dnes 25. apríla do nedele 29. apríla denne na dobu 10 hodín v čase od 9 do 19 h. Do hlavného mesta Slovenska prináša nielen známe modely, ale aj množstvo slovenských výstavných premiér. Niektoré budú vystavené v ozaj nádherných expozíciách známych z prestížnych autosalónov v Ženeve či Frankfurte.



