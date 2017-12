Presne to je názov krátkeho vtipného videa nášho niekdajšieho kolegu Petra v projekte Volant.TV. Peter sa pred časom rozhodol rozhodol, že nebude robiť „tradičné“ videotesty a recenzie, ale naopak netradičný motoristický obsah. Faktom je, že väčšina jeho videí sa nám páči a sme presvedčení, že by ste ich mali vidieť aj vy. Toto je bezpečne jedno z nich. Ak máte aspoň štipku humoru v krvi, nasledovných cca 90 sekúnd vás iste pobaví. Toto je jeho 5 príznakov, že s autami to preháňaš.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/5-priznakov-ze-s-autami-to-prehanas/13832