Každú chvíľu sa automobilky „chvastajú“, koľko by chceli vyrábať elektromobilov, a do akého roku. Či to bude aj pravda, ukáže až čas. Nedávno v Ingolstadte prezradili, že Audi plánuje rozmach elektro áut a plug-in hybridov natoľko, že do roku 2025 chcú predávať 800 tisíc takýchto vozidiel. Čo myslíte, je to reálne?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/audi-planuje-rozmach-elektro-aut-do-roku-2025/14534