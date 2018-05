Audi RS3 HGP s takmer diabolskimi 606 konmi

Toto je horúca novinka z dielne HGP. Je ňou Audi RS3 HGP s takmer diabolskými 606 koňmi. Ak HGP nepoznáte, dajte si do vyhľadávača HGP Golf 7 R 3.6 BiTurbo a zistíte akými schopnosťami firma disponuje. HGP sa zaoberá úpravami áut už 25 rokov. Audi RS3 8V po facelifte s turbo 5-valcom objemu 2,5 litra má bežne výkon 294 kW (400 koní) a 480 Nm. Už v základe je to silné auto. Dynamické parametre sú 0 – 100 km/h za 4,1s a z 0 – 200 km/h za 15,1s. Čo sa týka maximálky, je to obmezených 250 km/h alebo 280 km/h.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/audi-rs3-hgp/14543