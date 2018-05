Balkánsky hudobník sa spolu s kapelou Wedding and Funeral Band predstaví 21. júna v Seredi, a to v rámci letných open-air podujatí In Castle.

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/467765-balkansky-hudobnik-goran-bregovic-vystupi-v-seredi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss