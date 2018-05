BMW M2 Competition vzbudilo už pri odhalení mnoho reakcií. Väčšina sa išla zblázniť, akú chuťovku to zas BMW napieklo, avšak pri vzhľade sa našlo pár chybičiek. Do oči bijúca je nová predná maska. Jozef Kabaň zmenil typické ľadvinky na niečo, čo pripomína prednú masku Kie. BMW dnes do sveta vypustilo aj nové M Performance diely a tie zaistia, že na túto kontroverznú ľahšie zabudnete…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/bmw-m2-competition-dostalo-m-performance-diely/14507