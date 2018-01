Počuli ste už o technológii, vďaka ktorej by mali vodiči učiť autá, ako jazdiť? Pri autonómne jazdiacich autách to môže byť dobrý nápad. Nissan v oblasti inteligentnej mobility predstavil na veľtrhu CES novinku v podobe technológie Brain-to-Vehicle (z mozgu do vozidla) alebo v skratke B2V. Podarí sa tak naučiť automobily správnej jazdy? Alebo sa môžu od nás naučiť všetkým zlým správaniam na cestách?

Zdroj: https://www.topspeed.sk/po-novom-budu-podla-nissanu-vodici-ucit-auta/13890