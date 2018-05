Trojkolka Carver One, ktorá sa nakláňala do zákrut, zákazníkov nezaujala a holandskú spoločnosť priviedla do krachu. Teraz sa opäť derie na scénu. S novým dizajnom aj technikou.

