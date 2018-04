Čím už môže byť strešný box unikátny? Slovák inovoval, čo sa pol storočia nemenilo

Pokiaľ sa celý život venujete vývoju softvéru, dostanete sa do fázy, keď chcete vyrobiť aj fyzický produkt. Aspoň tak to vidí dizajnér a vývojár počítačových hier Juraj Andraščík. Keď stojíme v malej dielni na okraji Sabinova zapratanej viac ako dvadsiatkou prototypov strešných boxov na autá, je ľahké uveriť tomuto volaniu. Za ostatné dva roky tu strávil obrovské množstvo času. A to všetko preto, aby vyvinul celosvetovo prvý hliníkový strešný box s jedinečným dizajnom a unikátnym výrobným postupom.

