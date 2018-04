Citroën C3 Aircross pripravený na test motorizuje benzínový 1,2-litrový trojvalec PureTech (60 kW/82 k) skombinovaný s päťstupňovou prevodovku. Predáva sa minimálne za 11 990 eur, no s najvyššou štandardnou výbavou Shine, ktorú testovaný exemplár obsahuje, by vás vyšiel na 13 690 eur plus drobné za nadštandardné doplnky.

Zdroj: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-15/ak-uz-trojvalec-potom-vykonnejsi.html