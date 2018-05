Čo by ste povedali na ničím nerušený prejazd nerovnosťami, pri ktorom by sa sotva sčerila hladina vody v pohári? Toto sa môže stať realitou už v najbližších rokoch. Start-upová spoločnosť Clearmotion kúpila od Bose potrebnú technológiu a netají sa ambíciou pretlačiť ju do masovej výroby.

