CTP2018 je na letisku Piešťany už tento víkend

Festivalovú letnú sezónu otvorí už o niekoľko dní najväčší motoristický festival CAR at TUNING PARTY XV na piešťanskom letisku, medzi ľuďmi známy aj ako CTP2018, alebo prosto Carat. V piatok, 15. júna, si na svoje prídu všetci fanúšikovia motorizmu a dobrej zábavy. Organizátori pre tento rok prichystali Drift Cup, do ktorého sú zaregistrovaní mnohí známi jazdci ako Jánoš Onódi, Fero Buliter Jarolím, či Ježek. Do pretekov sa ďalší jazdci majú možnosť registrovať v kategórii street, alebo po splnení technických podmienok aj do vyššej kategórie.





Zdroj: https://www.topspeed.sk/ctp2018-je-na-letisku-piestany-uz-tento-vikend/14661