Vodiči z okolia obce Fričovce to mali s pripojením na diaľnicu D1 ťažšie. Po novom sa to však zmení, a už od 15.5 môžu vodiči využívať staro-nový výjazd na diaľnicu. Tento krok si vyžadoval niekoľko technických riešení. Bez slova neostali ani technické, či administratívne konania… Jedno je však isté. Diaľnica D1 do teraz uľahčí a urýchli ľudom pripojenie na diaľnicu.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dialnica-d1-uz-ma-zjazd-aj-do-fricoviec/14551