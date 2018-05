Fanúšikom rocku a hardrocku sa predstavia na festivale formácie Citron a Jana Uriel Kratochvílová & Ilumináti.ca z Českej republiky, z domácej scény to budú kapely The Paranoid a Into The Zoid.

Zdroj: http://www.teraz.sk/kultura/hudba-hrad-cerveny-kamen-privita-re/323249-clanok.html