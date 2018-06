Tridsaťštyriročného stredopoliara nominoval tréner Španielska Julen Lopetegui na MS do Ruska. Pre Iniestu by to mala byť posledná veľká akcia v reprezentačnom výbere.

