Ferrari je známe najmä svojimi 8 a 18-valcami, majú na konte aj niekoľko 6-valcov, no v minulosti postavili aj 4-valec. Bolo to v roku v 50-tych rokoch a 2,5 l DOHC 4-valec poháňal Ferrari 625 Targa Florio z roku 1953. Vyrobili len tri kusy, no do dnes prežil jediný, o ktorom vieme. Ten pôjde do aukcie 11. mája 2018 v Monaku.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/jedine-4-valcove-ferrari-625-targa-florio-ide-do-aukcie/14436