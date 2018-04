Hlava štátu naďalej nepovedala ani to, či sa bude v budúcoročných prezidentských voľbách opäť uchádzať o najvyšší post v štáte. Povie to do septembra.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/466883-kiska-nepovedal-ci-by-vymenoval-sakovu-za-ministerku-vnutra/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss