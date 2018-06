Aktuálny románový počin Muž z jamy a deti z lásky Vandy Rozenbergovej zosobňuje presne to, ako by to asi vyzeralo, keby sa slovenský autor rozhodol previesť do prozaickej podoby koncept súčasného populárneho seriálu Hriešnici (Shameless, 2011 – 2018).

