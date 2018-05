Kšeftovať s autami a stočiť kilometre by malo byť zložitejšie

Na trh s ojazdenými autami a predovšetkým do riešenia problematiky so stočenými kilometrami vstupujú nové pravidlá. Do praxe sa dostáva vnútroštátny register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude pravidelne zaznamenávať celková hodnota počítadla prejdenej vzdialenosti áut až do ich vyradenia z evidencie. Najväčší predajca ojazdených automobilov na Slovensku, spoločnosť AAA AUTO, taký krok hodnotí ako zásadný posun správnym smerom. Aby bol ale register ozaj účinný, musí po tomto kroku podľa AAA AUTO nasledovať aj prepojenie obdobných databáz v rámci celej Európskej únie. Iba tak sa zamedzí dovozu áut so stočenými kilometrami na Slovensko. V novej právnej úprave ešte ostávajú aj ďalšie nedoriešené problémy. No stočiť kilometre bude oveľa ťažšie ako doteraz.



