KTM X-Bow GT4 vytvorili so zámerom priniesť svetu pretekárske auto, ktoré nezruinuje malé tímy ale naopak, vďaka relatívne nízkym prevádzkovým nákladom im umožní posunúť sa ďalej. GT4 je tu s nami už nejaký ten rôčik, Rakúšania však nezaspali a auto stále vylepšujú, verzia pre sezónu 2018 síce zvonka vyzerá rovnako ako tá predchádzajúca, no to podstatné sa udialo pod kapotou.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/ktm-x-bow-gt4-je-teraz-spolahlivejsi/13837