Prípadné zavedenie kvót namiesto ciel na oceľ a hliník by EÚ či Kanadu dostalo do horšej situácie v porovnaní so štátmi, voči ktorým Washington zaviedol clá.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/471185-kvoty-na-ocel-by-pre-europu-boli-horsie-ako-cla/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss