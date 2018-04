Video, kde legenda Ari Vatanen a Peugeot 405 T16 GR spolu tancujú na Pikes Peak som pred rokmi zbožňoval. Čistá technika, bez asistentov, šoférske umenie, jazda doslova a do písmena na hrane… No čumel som ako puk, keď som to prvýkrát videl ako násťročný vďaka internetu. Kto by to povedal, že už je tomu 30 rokov, čo takto na kopci vyvádzali!





Zdroj: https://www.topspeed.sk/legendarny-climb-dance-s-ari-vatanen-tu-je-30-rokov-/14461