Päťdesiatsedemročný Maradona prišiel do klubu vlani a podpísal kontrakt na jeden rok, ktorý by sa automaticky predĺžil v prípade postupu do najvyššej súťaže.

Zdroj: http://www.teraz.sk/sport/maradona-uz-nekoucuje-tim-al-fudzajra/322238-clanok.html