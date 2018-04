Marcel Liedl ide štvrtýkrát na Majstrovstvá sveta v motokárach KWC

Indoorové Majstrovstvá sveta v motokárach, Kart World Championship (KWC) sa po niekoľkých ročníkov v Stredomorí presúvajú na druhý koniec Európy, na severozápad Poľska do mesta Štetín. V siedmom najväčšom poľskom meste budú najlepší jazdci z celého sveta bojovať o titul Majstra sveta od 25. do 29. Júla 2018. Marcel Liedl štartuje na KWC pravidelne od roku 2015 a aj tento rok si zmeria sily so svetovou špičkou.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/marcel-liedl-ide-stvrtykrat-na-majstrovstva-sveta-v-motokarach-kwc/14478