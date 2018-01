Téma dneška je zaostalosť niektorých regiónov. Čo to má spoločné s autami? Prečo o tom píšem? No jednoducho preto, lebo je to problém, na ktorý je priam nutné permanentne poukazovať. Sú na Slovensku oblasti, v ktorých je životná úroveň podstatne horšia, ako na druhom konci Slovenska.

