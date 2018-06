Ak by Marinčin nedostal do konca júna od svojho klubu kvalifikovanú (základnú) ponuku, ocitol by sa od 1. júla na trhu s voľnými hráčmi.

Zdroj: http://www.teraz.sk/sport/nhl-marincin-dostal-od-toronta-kvalifiko/333347-clanok.html