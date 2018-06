Podľa viacerých prieskumov sú japonské Mazdy najmenej odolné voči hrdzi. To by až tak neprekážalo, lenže teraz sa korózia zahryzla do komponentov, ktoré môžu viesť k zlyhaniu riadenia.

Zdroj: https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/472400-nhtsa-mazdu-6-poziera-korozia-je-to-vazne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss