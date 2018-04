„Dnes to hodnotím ako krok, ktorý nič nevyriešil,“ povedal policajný prezident Tibor Gašpar o svojom odchode z tohto postu. Odmieta, že by politici zasahovali do práce polície.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/467079-nic-to-nevyriesilo-povedal-gaspar-o-svojom-odchode/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss