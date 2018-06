Nová modelová ofenzíva Audi začala veľkolepo

Konkurencia je neúprosná a Audi to cíti. Mercedes aj BMW zásadne obnovili a hlavne doplnili vozový park autami, ktoré ešte pred pár rokmi nemali ani len v pláne. Značka so štyrmi kruhmi sa nechce a nebude prizerať. Pred troma rokmi začala prémiová značka koncernu VW generačný výmenu kľúčových typov. Druhá generácia luxusného SUV Audi Q7 a deviata generácia typu A4 v teste potvrdili, že patria na špičku svojich tried. Technika a technológie nie, že nezaostávajú, ale hlavne v oblasti motorov a podvozkov konkurentov doslova predbiehajú. Viacerí asi aj celkom oprávnene obom týmto typom vyčítajú nenápadný, až príliš konzervatívny dizajn v prípade typu Q7 a málo rozpoznateľný dizajn typu B9 voči predošlej generácii A4 B8.





Zdroj: https://www.topspeed.sk/nova-modelova-ofenziva-audi-zacala-velkolepo/14684