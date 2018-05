Volvo to s koncom dieselov myslí naozaj vážne. Rozširuje ponuku plug-in hybridov, plánuje rýchlu elektrifikáciu a aktuálne prezradilo, že nové Volvo S60 príde na trh bez dieselových motorov. Je to správny krok? Volvo S60 kupovali aj firmy svojim manažérom, ktorí ročne najazdili desiatky tisíc km. Či sa to Volvu oplatí, ukáže však až čas. Nové Volvo S60 bez dieselu by malo prísť do predaja koncom tohto roka.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nove-volvo-s60-pride-bez-dieselu/14552