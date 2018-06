Mercedes uviedol do prevádzky novú generáciu máloobjemových benzínových motorov pre Mercedes C po modernizácií. Okrem iného prichystali 48 voltový systém, ktorý remeňom poháňa štartér – alternátorom a to už aj vo verzií s objemom 1,5 litra. Mercedes uviedol, že kombinácia palubnej siete 48V a EQ Boost vytvára podmienky pre ešte výraznejšie zníženie spotreby paliva a zároveň zlepšujú agilitu a pohodlie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/novy-mercedes-c-ma-aj-48v-siet/14696