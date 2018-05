Nový šéf automotive zväzu: Pre dodávateľov automobiliek už nie sme atraktívni

Slovenský automobilový priemysel sa dostal do komplikovanej situácie. Na jednej strane firmám rastú mzdové náklady, na strane druhej hrozí, že veľkí dodávatelia, ktorí majú svoje závody v celom regióne, presunú tunajšie aktivity do okolitých štátov, čo následne automobilkám zvýši logistické náklady a štát pripraví o nemalé príjmy. V tejto situácii sa štyri tunajšie automobilky spojili a spolu s dodávateľmi zatlačili na vládu, aby začala riešiť tie najpálčivejšie problémy. Vlani prijaté uznesenie vládneho kabinetu sľubuje zlepšenie, no priemysel hrá o čas. Nový prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek hovorí, že rast miezd je legitímny, no mal by ho riešiť trh, a nie vláda umelými zásahmi.

Zdroj: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-20/pre-dodavatelov-automotive-uz-nie-sme-atraktivni-ako-kedysi.html