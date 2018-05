O koľko klesol výkon BMW 325i po 30 rokoch a 450 tisíc km?

Sledovať videa z valcovej skúšobne výkonu ma svojským spôsobom baví, a verím že nie len mňa. A to nielen pri nových autách, ale najmä tých starých, ktoré majú čo to za sebou. Poznáte reči, ktoré tvrdia, že po náročnej službe a porcii km motor dáva „polovičný“ výkon, kone zdochli atď? To je málokedy pravda. Samozrejme, aj to je realitou, ale agregát, ktorý je v dobrom stave vám veľa muziky prinesie aj po státisícoch km.

Pamätám si na Primeru, ktorej výkon sme ešte dávno v škole merali na valcovej skúšobni výkonu. Auto po 4. majiteľovi a 300 tkm na hrbe (ktovie koľko v skutočnosti) dalo 67 kW namiesto 66 kW, ktoré svietili v technickom preukaze, teda v oboch prípadoch okolo 90 koní.

Toto je však iná pesnička. Majiteľ BMW 325i E30 zmeral výkon 30 ročného yountimera. Pôvodne mal radový šesťvalec 126 kW (170 koní). Koľko mu ostalo po 450 tisíc km?



