V rebríčku magazínu People v roku 1998 skončila medzi 50 najkrajšími osobnosťami sveta. U nás sa stala známou z televízneho seriálu Mad About You (Som do teba blázon, 1992).

Zdroj: http://www.teraz.sk/kultura/oscarova-herecka-helen-hunt-ma-narode/331061-clanok.html