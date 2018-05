Nemusí sa nám to páčiť, ale autonómne autá, hoci ešte nie sú pripravené do premávky, tak pomaly prichádzajú a nie len tie civilné ale aj pretekárske. Roborace sa snaží vyvinúť autonómne pretekárske auto, ktoré by dokázalo držať krok s ľudskými pretekármi. Ich DevBot si zmeral sily s profi driftérom Ryanom Tuerckom na mestskom okruhu v Ríme.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/porazi-roborace-devbot-prodriftera-ryana-tuercka-/14539