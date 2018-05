Minulý rok predstavená tretia generácia Porsche Cayenne mala prísť do ponuky aj so vznetovými motormi. To sa však zatiaľ nestalo, Porsche sa rozhodlo propagovať skôr hybridné technológie. Po základných zážihových verziách a Turbo verzie prichádza do ponuky Porsche Cayenne hybrid. Trojlitrový vidlicový šesťvalec skombinovali s elektromotorom a celkový systémový výkon je na úrovni 340 kW (462 k).



Zdroj: https://www.topspeed.sk/porsche-cayenne-hybrid-ponuka-alternativu-k-dieselom/14497