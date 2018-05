Pozrite si oficiálny aftermovie z OffRoad Máčanka 2018!

Prešiel opäť ďalší týždeň, odkedy sa v Belej nad Cirochou v okrese Snina konala jedna z najväčších offroadových akcií na Slovensku, Máčanka 2018. Aj my sme boli jej súčasťou. Pomaličky prinášame oficiálne videá, na ktorých si dali organizátori patrične záležať. Veď bodaj by nie, je to krásna spomienka na drinu, ktorú si odmakali a na výsledok, ktorý sa naozaj vydaril.

Dnes tu máme v poradí druhé krátke video, ktoré dokončili len v dnes v noci, a vďaka nám si ho môžete hneď pozrieť. Je to kratšia verzia. Organizátori ešte chystajú minimálne jedno video, ktoré bude skôr dokumentárneho charakteru. Presne tak, ako tomu bolo aj pred rokom. Dosť bolo slov, hor sa na video!



Zdroj: https://www.topspeed.sk/pozrite-si-oficialne-aftermovie-z-offroad-macanka-2018-36093/14602