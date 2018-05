Do Ameriky od 16. storočia do konca 19. storočia prepravili a predali do otroctva milióny Afričanov. Aj po jeho zrušení čelili bývalí otroci rozsiahlej diskriminácii.

Zdroj: http://www.teraz.sk/zahranicie/raper-kanye-west-vyvolal-poburenie/322805-clanok.html