Roadtrip: Nissan Navara na výlete okolo Slovenska za 1 víkend

Tentokrát to nebude klasický test auta, aký poznáte na našej stránke. Cez víkend od 4. do 6. mája sa na východe Slovenska v blízkosti Sniny konala zaujímavá off-road akcia Máčanka, na ktorú sme chceli vycestovať. A aké je vhodnejšie auto na off-road akciu, ako off-road alebo pick-up? Preto berte tento článok s hlavným hrdinom Nissan Navara ako roadtrip po Slovensku so spoznaním dvoch trás, na ktorom sme navštívili zaujímavé miesta.

