O vzatí podnikateľa Mariana Kočnera do väzby v kauze zmeniek týkajúcich sa TV Markíza by mal do víkendu rozhodnúť Špecializovaný trestný súd alebo nižší bratislavský súd.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/474157-policia-vypocuval-ruska-kocner-je-stale-vo-vazbe/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss