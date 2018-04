Plavidlo nazvané Akademik Lomonosov budú najskôr presúvať cez Baltské more a okolo Škandinávskeho polostrova do prístavu Murmansk, kde vložia do jeho reaktorov jadrové palivo.

Zdroj: http://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-vypustilo-na-more-plavajucu-jadrov/322323-clanok.html