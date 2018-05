Rýchlostná cesta R2 a tunel Soroška môžu byť hotové do r. 2024

Chcete počuť príhodu o najhoršom plánovačovi na Slovensku? Jednoznačne je ním Ministerstvo dopravy SR. Za niekoľko dekád len sľubujú, menia, vyhovárajú sa… A skutek utek!. Diaľnica z Bratislavy do Košíc už mala stáť niekoľkokrát. Jej finálne dokončenie je v nedohľadne… Dnes si vezmeme na paškál o niečo menej náročnú stavbu. Rýchlostná cesta R2 od Banskej Bystrice v smere na Košice, teda len jej úsek, by mal byť hotový do r.2024.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/rychlostna-cesta-r2-a-tunel-soroska-by-mohla-byt-hotova-do-r-2024/14537