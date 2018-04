V USA vznikol koncept ciest, ktoré by mohli vyriešiť problémy s hustnúcou dopravou. Systém Skyway by mal kapacitu dvanásťprúdovej diaľnice, no jazdný prúd by mal šírku len šesť metrov. Tajomstvo sa skrýva v rýchlosti.

Zdroj: https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/467556-skayway-americania-chcu-automatizovane-cesty-s-rychlostou-240-km-h/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss