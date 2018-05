Slovenskí hokejisti sa v dnešnom zápas dvakrát ujali vedenia. Česi ale vyrovnali 9 sekúnd pred koncom zápasu a v predĺžení sa prvýkrát dostali do vedenia, to im ale stačilo na to, aby zápas vyhrali.

Zdroj: http://www.teraz.sk/sport/fles-hokej-ms2018-cesko-slovesnko-3/323561-clanok.html