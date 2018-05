Slovensko je hre o 5-tu automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

Minister financií Kažimír včera naznačil dlhšie v brandži verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na malé Slovensko mieri piata svetová značka sú až trochu neuveriteľné. Kažimír na tlačovej konferencii uviedol, že meno značky a potvrdenie, či naozaj prídu k nám zverejní v najbližších mesiacoch. Na besede s novinármi doslova povedal: „Sme vo finálnom výbere o ďalšiu automobilku, ktorú všetci dobre poznáte a mnohí jej auta jazdíte. Som prekvapený, že Slovensko sa dostalo do finále. Výsledok rozhodovania značky budeme poznať najbližšie mesiace. Zásadná správa tiež je, že nová automobilka má záujem o východné Slovensko, čo by konečne malo dovážiť doposiaľ nespravodlivé umiestňovanie veľkých fabrík na Západné Slovensko. Slovensko je hre prekvapivo napriek tomu, že východ je so „so západným svetom“ spojený cestami horšie, je o poznanie ďalej od a okrem infraštruktúry tu chýba aj dostatoch kvalifikovanej pracovnej sily. Evidentne tu však sú dôvody pre postavenie fabriky, jedným z nich bude iste širokorozchodná koľajová dráha do Ruska, ktoré je pre danú značku jedným z kľúčových trhov. Hovorca BMW SR Milan Stupka informáciu zatiaľ potvdiť nemôže, pretože finálne rozhodnutie neexistuje. Potešujúce je, že Slovensko je stále atraktívna krajina pre veľkých investorov, napriek viacerým nedostatkom spomenutým vyššie. Je ozaj čas, aby sa veľká investícia objavila aj na opačnej strane republiky.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/slovensko-je-hre-o-5-tu-automobilku-o-vychod-sr-ma-zaujem-aj-bmw/14592