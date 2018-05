Počet migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska, v posledných rokoch výrazne vzrástol, zatiaľ čo poklesol ich prílev do Talianska a Grécka.

