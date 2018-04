Ste ZŤP a idete autom do zahraničia? Tu je veľký prehľad pravidiel.

Opäť sa pomaly blíži čas dovoleniek. Veľa vodičov má však zdravotné problémy (o pseudo ZŤP som radšej ticho), a tak majú možnosť mať vydaný parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako to s ním je? Platí aj v zahraničí? Ak máte vydaný parkovací preukaz EÚ, platí vo všetkých krajinách únie. Pri cestovaní mimo Slovenska by ste vďaka tomuto parkovaciemu preukazu EÚ mali mať práva na parkovanie a prístup k parkovacím miestam, ktoré sú špecifické pre krajinu, ktorú navštevujete.

Preklikajte si tiež videá. Šoferovať sa dá dokonale, aj keď končatiny nefungujú, alebo úplne chýbajú. Klobúk dole!



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ste-ztp-a-idete-autom-do-zahranicia-tu-je-velky-prehlad-pravidiel/14444