Na prvý plug-in hybridný model od Subaru sme mali čakať do tohto roka. Automobilka poodhalila svoje plány, prvým Subaru plug-in hybridom bude model Crosstrek. Ten predávajú v USA a je to ekvivalent typu XV. Zatiaľ však európsky plug-in hybrid XV neplánujú, ten by mal byť vyhradený pre americký Crosstrek. V dobe emisných škandálov sa to však môže rýchlo zmeniť.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/subaru-plug-in-hybrid-pride-najprv-do-usa/14554