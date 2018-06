Giorgi Tevzadze, šofér a blázon v jednej osobe. Dnes, 22.6.2018 je to presne 5 rokov, kedy odišiel na druhý svet. Kto to bol? Doslova a do písmena blázon, ktorému sa podarilo okolo seba a BMW E34 M5 s evidenčným číslom OOM-500 vybudovať za pomerne krátky čas kult, ktorý si väčšina z nás pamätá.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ubehlo-5-rokov-ked-pri-nehode-zomrel-giorgi-tevzadze/13933